США вже надали допомогу Україні в галузі безпеки на суму понад 16,8 мільярда доларів.

Сполучені Штати вирішили прискорити постачання в Україну сучасних систем протиповітряної оборони NASAMS.

Про це заявив у вівторок офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі після руйнівного ракетного обстрілу Росії, повідомляє Reuters.

Так, Сполучені Штати схвалили відправку Україні в цілому восьми NASAMS, два з яких повинні бути доставлені найближчим часом, а ще шість будуть відправлені протягом більш тривалого періоду часу.

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"Ми, безумовно, зацікавлені в прискоренні доставки NASAMS в Україну, як тільки зможемо", - сказав Кірбі під час брифінгу для журналістів.

Допомога США для України: деталі

Сполучені Штати надали допомогу в області безпеки на суму понад 16,8 мільярда доларів з тих пір, як 24 лютого Росія вторглася в Україну і наклала на Москву широкий спектр економічних санкцій у зв'язку з її діями на Україні.

Президент США Джо Байден також висловив засудження ракетних ударів Росії по території України, в тому числі по Києву, і пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, йдеться в заяві Білого дому.

У тому числі йшлося про передові системи протиповітряної оборони.

Він також підкреслив свою постійну взаємодію з союзниками і партнерами, щоб продовжувати покладати витрати на Росію, притягати Росію до відповідальності за її військові злочини і злодіяння і надавати Україні допомогу в області безпеки, економічну і гуманітарну допомогу.

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