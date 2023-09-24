Зазначається, що таку ракету можна використовувати як протикорабельну.

Американські військові спільно зі збройними силами Данії провели навчання із захисту морських конвоїв в районі острова Борнхольм в Балтійському морі. При цьому для прикриття з повітря використовували "модульну пускову установки" під зенітні ракети SM-6, якими можна бити по кораблях.

Експерти Defense Express зазначили, що в рамках навчань ВМС США залучали, швидше за все, пускову установку від системи Typhon, для якої можна використовувати Tomahawk для наземного базування та "сухопутний" варіант морської зенітної ракети SM-6.

Відзначається, що особливість комплексу Typhon в тому, що для пуску використовують чотири осередки від ВВП ВВП 41, стандартні для есмінців ВМС США, а для управління вогнем використовують систему на базі Aegis Combat System. При цьому батарея Typhon налічує чотири самохідні пускові установки, машину з пунктом управління батареєю, машину забезпечення батареї та одну машина для перезарядки пускової установки.

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Крім того, заявлено, що SM-6 може перехоплювати всі типи об'єктів, в тому числі балістичні ракети, а дальність стрільби по повітряних цілях досягає 240 кілометрів. Також вона може працювати в режимі "поверхня-поверхня" по балістичній траєкторії, в тому числі по морських цілях. В цьому випадку дальність пуску становить до 460 кілометрів.

Повідомляється, що в 2016 році в ході навчань американські військові потопили списаний фрегат, застосовуючи в тому числі ракети SM-6.

Довідка УНІАН. Ракети SM-6 мають масу в 1,5 тонни, в тому числі бойова частина - 125 кілограм. При цьому спорядження уламково-фугасне або кінетичне, а система наведення – комбінована, з поєднанням командно-інерційного наведення і радіолокаційної ДБН на фінальному етапі польоту. Крім того, швидкість польоту – понад 3,5 Мах.

Ракети SM-6 на озброєнні армії США - останні новини

Оборонний бюджет США на 2023 рік передбачав масштабну закупівлю боєприпасів різних типів. У номенклатуру озброєння включили 1700 балістичних ракет MGM–140 Army Tactical missile System, установки HIMARS, ПЗРК Javelin, а також 1500 багатоцільових ракет SM-6.

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