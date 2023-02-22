Потенційному замовнику Краматорський завод важкого верстатобудування пропонує різні модифікації.

Оновлена САУ українського виробництва "Богдана" була представлена на міжнародній виставці озброєння IDEX-2023 в столиці ОАЕ. Як повідомляє Мілітарний, самохідну артилерійську установку презентували представники Краматорського заводу важкого верстатобудування.

У інформації про цю модель на виставці зазначено, що самохідна артилерійська установка калібру 155 мм адаптована для швидкого розгортання на всіх типах місцевості. Вона має комп’ютеризовану систему автоматичного наведення та супроводження цілі та важить 28 тонн.

Краматорський завод заявляє, що її екіпаж складається з п’яти людей. САУ може вести вогонь зі швидкістю п’ять пострілів за хвилину, а боєкомплект загалом складається із 20 снарядів.

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"Виставкові зразки були представлені у вигляді САУ на шасі української вантажівки КрАЗ 6×6 та альтернативного варіанту на базі чеської Tatra T815 8×8 із броньованою кабіною від компанії "Українська бронетехніка", - зауважує Мілітарний.

Натомість замовник може обрати різні типи модифікацій "Богдани". На вибір пропонуються шасі виробництва компаній Tatra, Kraz або MAN.

САУ "Богдана": довідка

"Богдана" стала першою самохідною гаубицею калібру НАТО (155 мм), котра була спроектована фахівцями українського оборонно-промислового комплексу. ЇЇ розробку почали у 2016 році. Вона складається з гармати, яку встановили на шасі КрАЗ-63221 із броньованою кабіною.

Вперше її продемонстрували у липні 2018-го року, а у січні 2022-го вона пройшла перші вогневі випробування: здійснила 450 пострілів на відстань 42 кілометри.

Після цього було запущено серійне виробництво, а, як заявляв Резніков, перші поставки серійних українських САУ відбудуться за кілька місяців. Однак "Богдана" вже встигла проявити себе на полі бою, у тому числі взявши участь у звільненні острова Зміїний.

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