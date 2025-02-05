В теорії цей танк здатен самостійно збивати ворожі снаряди, які в нього летять.

"Уралвагонзавод", єдине в Росії підприємство, здатне випускати нові танки, показало нову версію основного бойового танка Т-90М, як стверджується, оснащену комплексом активного захисту. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

На башті танка можна бачити додаткові датчики, а також обладнання, яке раніше не демонстрували на серійних зразках. На думку деяких фахівців, мова йде про комплекс активного захисту "Арена-М".

Цей комплекс призначений для перехоплення у ближній зоні навколо танку ракет та інших протитанкових боєприпасів шляхом їх фізичного знищення спеціальними контрбоєприпасами.

Простіше кажучи, Т-90М зможе знищувати боєприпаси, які його атакують, що теоретично дасть йому перевагу на полі бою.

До складу "Арена-М" входять радіолокаційні станції, які контролюють простір навколо танка, а також пускові шахти з готовими до запуску контрбоєприпасами.

Танк Т-90М: довідка

Т-90М є модернізацією танку Т-90, який у свою чергу являє собою глибоко модернізований Т-72.

Росіяни ніколи не скупились на епітети відносно Т-90М, називаючи танк "передовим" та "розумним". Втім, російсько-українська війна швидко продемонструвала слабкі місця цього танка.

Як з’ясувалось, він є дуже вразливим через конструктивні недоліки, притаманні радянській школі танкобудування. Мова, зокрема, про застарілу систему автоматичного заряджання, яка робить Т-90М схильним до детонацій боєприпасів.

Також на деяких відео можна бачити, як башта Т-90 виходила з ладу і починала хаотично рухатись в різні боки.

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