Уразливість до безпілотників змушує солдатів використовувати танки тільки як артилерію.

Німецькі танки Leopard 2 виявилися не пристосовані до війни в Україні та зіткнулися зі значними проблемами. У результаті українські військові не можуть використовувати їх на повну потужність. Про це пише The Telegraph, посилаючись на стенограму зустрічі аташе посольства Німеччини в Києві та солдатів бундесверу, на якій дипломат розповів про труднощі, з якими стикаються українці під час експлуатації німецьких танків.

"Українські солдати вважають, що Leopard 2 має обмежене застосування", - йдеться в стенограмі.

Зазначається, що деякі проблеми пов'язані з тим, як змінюється сама війна. Зокрема, Leopard 2 вкрай уразливі для ударів безпілотників. При цьому їхня складна конструкція ускладнює ремонт на полі бою, а це означає, що пошкоджені Leopard необхідно відправляти до спеціалізованих ремонтних бригад на заході України або навіть їхати до Польщі для ремонту та обслуговування.

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"У багатьох випадках проблеми з Leopard 2 змушують українські батальйони використовувати їх здебільшого як артилерію", - наголошується в статті.

Як зазначив Сергій Сумленний, керуючий директор Європейського центру ініціативи зі стійкості, що базується в Берліні, головна проблема з Leopard 2 в Україні полягає в тому, що їх занадто мало.

"Якщо потрібно відремонтувати один або два, то це велика частина того, що є в України, яка раптово виходить з ладу на деякий час", - сказав він.

Крім того, зазначив він, Leopard 2 не були призначені для українського поля бою. За його словами, ці танки добре працюють, коли у них хороша підтримка з повітря, але Україні її не вистачає".

Сумлений також зазначив, що конструкція танка надмірно ускладнена.

"Вони були розроблені поколінням німецьких виробників, які не бачили війни, і тому мали тенденцію надмірно ускладнювати систему. Старі системи, розроблені в 1960-х роках тими, хто справді бачив війну, набагато корисніші на полі бою, але мають слабшу броню", - каже він.

Західна зброя в Україні

Раніше німецький дипломат заявляв про серйозні проблеми з німецьким озброєнням, яке використовують ЗСУ на фронті.

Так, німецьку САУ Panzerhaubitze 2000 хоч і вважають "видатною системою озброєння", в реаліях сучасної війни вона має "таку високу технічну вразливість, що її придатність до бойових дій викликає серйозні сумніви". А танк Leopard 1A5 "часто використовують лише як імпровізовану артилерію через слабку броню".

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