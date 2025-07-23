Гіперзвукова ракета Tayfun Block-4 стала символом нової військової амбіції Туреччини, кинувши виклик російським аналогам і зміцнивши позиції Анкари на глобальному ринку озброєнь.

На міжнародній виставці озброєнь IDEF 2025 у Стамбулі здійснила прорив у військовій інженерії, представивши свою першу гіперзвукову балістичну ракету Tayfun Block-4, яка, за заявами розробників, випереджає за низкою характеристик російський "Кинджал", повідомляє Anadolu.

Tayfun Block-4 — це новітня гіперзвукова модифікація вже відомої ракети Tayfun, яка й до цього була найдальнобійнішою у турецькому арсеналі. Ракета має вагу понад 7 тонн, довжину близько 10 метрів та діаметр 938 мм.

Основні характеристики:

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Дальність ураження: до 3000 км.

Швидкість: понад 6000 км/год.

Точність: відхилення не перевищує 5 метрів.

Бойова частина: багатоцільова — здатна знищувати ППО, командні пункти, військові ангари та стратегічні об’єкти.

Для порівняння: російський "Кинджал", який активно використовувався проти України, має заявлену дальність близько 2000 км, а точність та гіперзвукові характеристики неодноразово ставилися під сумнів незалежними експертами.

Окрім Tayfun Block-4, турецька компанія Roketsan презентувала й інші новинки:

Atmaca — протикорабельна ракета;

Gokbora — ракета класу "повітря-повітря";

300 Er — балістична ракета повітряного базування.

Туреччина випробовує нову зброю

Раніше у Туреччині оборонна компанія Roketsan провела вже третій випробувальний пуск балістичної ракети Tayfun. За неофіційними даними, дальність польоту такої ракети може складати до 1000 кілометрів.

Згодом стало відомо, що турецька компанія Aselsan випробувала власну систему протидії зенітним ракетам з інфрачервоними головками самонаведення YILDIRIM-100.

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