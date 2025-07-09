В США мають свій аналог - AN/AAQ-24(V), який вже встановлений на понад 1500 літаків.

Турецька компанія Aselsan випробувала власну систему протидії зенітним ракетам з інфрачервоними головками самонаведення YILDIRIM-100.

Як пише Діфенс Експрес, під час випробувань система була встановлена на наземному стенді з тепловою мішенню яку мала уразити зенітна ракета.

Зазначається, що для випробування було залучено невідомий переносний зенітно-ракетний комплекс з інфрачервоною головкою самонаведення. Одразу після пуску ракети YILDIRIM-100 виявив запуск та спрямував на ракету свій промінь, внаслідок чого ракета втратила ціль та полетіла в довільному напрямку.

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"YILDIRIM-100 - це система класу спрямованих інфрачервоних засобів протидії (DIRCM), тобто для засліплення ГСН зенітної ракети використовується спеціальний інфрачервоний лазерний промінь. З першого погляду може здатися, що СРСР вже мав схожу систему "Липа" (Л166В1А), яка встановлювалась на радянські гелікоптери "Ми-24" ще з часів війни в Афганістані", - пише видання.

Аналітики наголошують, що насправді це дві фундаментально різні за класом системи, адже "Липа" це фактично просто інфрачервоний прожектор, який світить в усі сторони та засліплює ракети, і ефективно працював він тільки проти зенітних ракет з застарілими ІЧ-ГСН. Своєю чергою YILDIRIM-100 - це направлена система, і працює вона навіть проти сучасних ІЧ-ГСН.

Важливо, що цю систему в майбутньому планується встановлювати на гелікоптери та на турецький винищувач 5-го покоління KAAN. Його країна розробляє для заміни вже наявних літаків минулих поколінь та заміщенню американського винищувача 5-го покоління F-35, який вони так і не отримали.

При цьому американський винищувач не обладнаний такими системами, але в США мають й свій аналог - AN/AAQ-24(V), який як оголошують в компанії Northrop Grumman - вже встановлений на понад 1500 літаків.

Турецька зброя

Раніше у Туреччині оборонна компанія Roketsan провела вже третій випробувальний пуск балістичної ракети Tayfun. За неофіційними даними, дальність польоту такої ракети може складати до 1000 кілометрів.

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