Кадри влучання ракет по цілях зафіксував дрон.

37-а бригада морської піхоти та підрозділ Бузький Гард вперше показали відео роботи пускової установки ракет APKWS.

Ролик з'явився в Youtube. На кадрах видно момент пусків високоточних ракет малого радіусу дії APKWS із установки на позашляховику HMMWV. Влучання по цілях зафіксував дрон.

Довідка УНІАН. APKWS – це модифікована некерована ракети малої дальності Hydra-70. Ці ракети застосовують для знищення наземних та повітряних цілей на дистанціях 4-5 км. Високу точність ударів досягають завдяки лазерному наведенню.

Відео дня

APKWS в Україні

В кінці квітня стало відомо, що стало публічно відомо, що одна із новосформованих бригад важкої піхоти отримала американські ракети APKWS, які наводяться за лазерним променем.

Ці ракети однаково ефективні для збиття російських БПЛА "Ланцет", а також для знищення вогневих точок окупантів.

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