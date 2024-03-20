Наразі виробники зброї домовляються про те, щоб подолати виклики для систем ППО.

Виконавчий директор найбільшого в Європі виробника боєприпасів Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що лідери ЄС повинні розглянути можливість встановлення систем протиповітряної оборони малої дальності, подібних до ізраїльського "Залізного купола".

Як пише Financial Times, ця заява пролунала в той момент, коли столиці ЄС збільшують військові витрати. Паппергер сказав, що протиповітряна оборона малої дальності - це "те, що треба створити в Європі".

"Я також вважаю, що це гарна ідея мати європейське рішення, схоже на Iron Dome і далі", - сказав він.

"Залізний купол" має радіус дії до 70 км і використовується Ізраїлем з 2011 року для перехоплення ракет малої дальності. Аналітики кажуть, що великі території континентальної Європи неможливо захистити подібною системою.

Інший оборонний чиновник ЄС сказав, що Європа вже має "всі можливості для створення повного рівня протиповітряної оборони".

Наприкінці 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про ініціативу European Sky Shield, яку він назвав способом створення європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони шляхом спільної закупівлі обладнання.

До ініціативи приєдналася 21 країна. Це розлютило Францію, офіційні особи якої вважають стратегію заплутаною та непродуманою, оскільки в ній відсутні системи ППО європейського виробництва, включаючи франко-італійський SAMP/T від MBDA.

У лютому компанія Rheinmetall заявила, що продала збройним силам Німеччини за 600 млн євро свою систему протиповітряної оборони малої дальності Skyranger 30, яку можна використовувати проти безпілотників.

Розробка більш інтегрованих європейських систем протиповітряної та протиракетної оборони є пріоритетом для Брюсселя. Оборонна стратегія ЄС вимагає до 2035 року "спроможностей, пов’язаних з інтегрованою європейською протиповітряною та протиракетною обороною", а нова промислова пропозиція, представлена Європейською комісією цього місяця, передбачає бюджетну підтримку "європейських оборонних проектів, що становлять спільний інтерес".

Інтегровані системи протиповітряної та протиракетної оборони є одним із 22 пріоритетів оборонних можливостей ЄС. Брюссель наполягав на тому, щоб країни-члени розвивали "повністю сумісні можливості наступного покоління" у сфері протиповітряної оборони, які працюють з існуючими системами НАТО.

"ЄС також працює над новою оборонною стратегією, яка спрямована на посилення спільних закупівель і вперше ставить цілі щодо закупівель у виробників у блоці на відміну від США. Керівники оборонної промисловості також закликали до розширення співпраці та партнерства між компаніями, щоб зменшити дублювання та зміцнити промислову базу Європи в довгостроковій перспективі", - пише видання.

Виконавчий директор аерокосмічної та оборонної групи Leonardo Роберто Чинголані сказав, що "всі розмовляють один з одним".

"Ми намагаємося обговорити між компаніями можливі шляхи та більш зручні рішення, щоб допомогти захистити майбутнє європейських громадян", - сказав він.

Проблеми європейської оборони

Як повідомляв УНІАН, європейським членам НАТО необхідно вишукувати додаткові 56 мільярдів євро на рік, щоб досягти цільового показника оборонних витрат альянсу, але за останнє десятиліття дефіцит скоротився вдвічі, згідно з дослідженням німецького інституту Ifo.

Дослідження показало, що багато країн ЄС, у яких найбільше бракує мети НАТО з оборонних витрат на рівні 2 відсотків валового внутрішнього продукту, включно з Італією, Іспанією та Бельгією, також мають один із найвищих рівнів боргу та бюджетного дефіциту в Європі.

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