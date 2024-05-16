Європейська система ППО має охоплювати всі країни ЄС.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав розробити європейську систему протиповітряної оборони за зразком ізраїльського "Залізного купола".

Як повідомляє Novinite, необхідно створити єдину оборонну стратегію для всієї Європи, щоб мати захист від потенційних загроз.

Міцотакіс пояснив, що європейська система ППО має охоплювати всі країни ЄС, подібно до ізраїльського "Залізного купола". Також він вважає важливим колективне використання європейських ресурсів для забезпечення протиповітряної оборони для кожної країни-члена, незалежно від їхніх національних бюджетів.

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Цю ідею підтримав і міністр оборони Греції Нікос Дендіас. За його словами, цей механізм потрібно терміново впровадити в Греції та по всій Європі. Зокрема, потрібно підготуватись до потенційних великомасштабних атак із використанням безпілотників і ракет.

Дендіас визнав, що така розробка потребує часу, і додав, що в бюджетній програмі країни до 2030 року виділено кошти на підтримку цієї ініціативи. Це свідчить про довгострокову прихильність зміцненню потенціалу протиповітряної оборони як усередині Греції, так і в ширшому європейському контексті.

ППО для Європи

У березні виконавчий директор найбільшого в Європі виробника боєприпасів Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що лідери ЄС повинні розглянути можливість встановлення систем протиповітряної оборони малої дальності, подібних до ізраїльського "Залізного купола".

Нещодавно колишній радник президента США з питань національної безпеки генерал Герберт Макмастер заявив, що Велика Британія має підготуватися до можливих майбутніх військових конфліктів, а саме побудувати систему протиповітряної оборони "Залізний купол", як в Ізраїлі.

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