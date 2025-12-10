Посол заявив, що питання може бути вирішене протягом наступних чотирьох-шести місяців.

У США заявили, що Туреччина не повинна більше зберігати російську систему протиповітряної оборони С-400, якщо вона хоче повернутися до програми виробництва та закупівлі винищувачів F-35.

Про це сказав американський посол у Туреччині Том Баррак, повідомляє Bloomberg.

За його словами, США та Туреччина ведуть переговори щодо російських ракет, які Анкара придбала близько десяти років тому, та її "бажання знову приєднатися" до програми F-35.

Відео дня

Зазначається, що американський лідер Дональд Трамп порушив це питання з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Білому домі у вересні, давши зрозуміти, що він відкритий до відновлення співпраці. Тим не менш, коментарі посла підкреслюють наполягання Вашингтона, підтриманого іншими членами НАТО, на тому, що Туреччина повинна відмовитися від російської ракетної системи.

"Як зазначено в законодавстві США, Туреччина більше не повинна експлуатувати або володіти системою С-400, щоб повернутися до програми F-35", – сказав Баррак.

Переговори щодо F-35

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Баррак заявив, що Туреччина наблизилася до вирішення проблеми російських зенітно-ракетних комплексів С-400, що стали причиною її виключення зі спільної програми винищувачів F-35 та запровадження санкцій США.

Він також зазначив, що питання щодо С-400 може бути врегульоване вже "протягом наступних чотирьох-шести місяців".

Вас також можуть зацікавити новини: