Анкара сигналізує готовність відмовитися від російської системи С-400, що може відкрити шлях до скасування санкцій і повернення до проєкту F-35.

Туреччина наблизилася до вирішення проблеми російських зенітно-ракетних комплексів С-400, що стали причиною її виключення зі спільної програми винищувачів F-35 та запровадження санкцій США. Про це заявив посол США в Туреччині Том Баррак, один із найближчих союзників президента Дональда Трампа, пише Bloomberg.

Баррак, виступаючи на конференції в Абу-Дабі, повідомив, що питання щодо С-400 може бути врегульоване вже "протягом наступних чотирьох-шести місяців". На запитання, чи Анкара рухається до повної відмови від російської системи, він відповів ствердно.

Передумови: десятирічний конфлікт через російські ракети

Туреччина придбала С-400 майже десять років тому, що стало найбільшим викликом її відносинам зі США та НАТО. Попри те, що система фактично не використовується, Анкара все ще володіє ракетами, радарами та іншим обладнанням.

Вашингтон тоді виключив Туреччину з програми F-35, а проти турецьких оборонних компаній були запроваджені санкції CAATSA, які блокували доступ до американських оборонних технологій.

У НАТО неодноразово наголошували: використання С-400 на території країни-члена створює ризики витоку розвідданих до Росії, особливо якщо вони застосовуються паралельно з F-35.

Трамп натякає на можливість угоди

Після зустрічі Дональда Трампа та Реджепа Таїпа Ердогана у вересні у Білому домі президент США допустив, що питання повернення Туреччини до програми F-35 може бути переглянуте. Він навіть припустив можливість продажу Анкарі новітніх малопомітних винищувачів, відомих як "квотербеки неба", вартість яких сягає понад 100 мільйонів доларів за одиницю.

Втім, Трамп одразу дав зрозуміти, що очікує відповідних кроків від Анкари — зокрема щодо зменшення залежності від російських енергоносіїв. За словами Баррака, Туреччина вже скорочує імпорт російської нафти та газу.

Дипломат додав, що нині між Трампом та Ердоганом встановився "справжній броманс", що значно покращило двосторонні відносини після повернення Трампа до влади.

Роль Туреччини в плані Трампа щодо Гази

Вашингтон хоче залучити Туреччину до складу міжнародних стабілізаційних сил, передбачених мирним планом Трампа для Гази. За словами Баррака, Анкара могла б відіграти ключову роль у забезпеченні роззброєння ХАМАС — завдяки її контакту з керівництвом руху.

Втім, він сумнівається, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху погодиться на участь Туреччини, враховуючи глибокий політичний розкол між країнами. "Це було б геніально, але не думаю, що така довіра існує", — зазначив посол.

