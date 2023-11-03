У компанії-виробнику наголосили, що можуть почати виробництво Taurus у короткі терміни.

У Німеччині можуть відновити виробництво далекобійних ракет Taurus, про постачання яких Україні вже кілька місяців точаться розмови. Поки що рішення щодо їх передачі Києву Берлін не ухвалив.

Про потенційне поновлення виготовлення ракет повідомила компанія-виробник MBDA Deutschland в соціальній мережі X. Там наголосили, що можуть почати виробництво Taurus у короткі терміни.

"Є можливість інтеграції нових технічних досягнень. Це означає, що існує можливості зберегти потенціал виробу протягом наступних десятиліть", – йдеться у заяві компанії.

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Зазначимо, що 19 жовтня посол Німеччини в Україні Мартін Егер заявив, що німецький уряд поки що не буде надавати Україні ракети Taurus.

Допомога Україні від Німеччини

2 листопада стало відомо, що Німеччина надала Україні чергову партію військової допомоги. До нового пакету увійшли 12 бронетранспортерів, два радари TRML-4D для спостереження за повітряним простором, розвідувальні дрони Primoco ONE, системи самозахисту для гелікоптерів AMPS та інше обладнання.

27 жовтня повідомлялося, що Німеччина передала Україні ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T. Також Київ отримав ракети до IRIS-T SLS малого радіусу дії, кілька БТР, танкових тягачів HX81 тощо.

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