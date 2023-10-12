Українські воїни б'ють ракетами Scalp та Storm Shadow по окупованій території, зазначили у ЗСУ.

Україна зобов'язалася перед Німеччиною і США не бити по території Росії далекобійними ракетами Taurus і ATACMS, які Україна хоче отримати на озброєння з метою ураження ворожих цілей на окупованій українській території.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі інформаційного марафону. "Україна зобов'язалася перед нашими партнерами. Давайте говорити прямо, що ракети Storm Shadow і Scalp ми застосовуємо на окупованій території", - повідомив Ігнат.

Він нагадав про ураження російського корабля "Мінськ" та підводного човна "Ростов-на-Дону" і складів з боєприпасами в Криму, а також про удари по об'єктах на тимчасово окупованих частинах Донецької і Луганської області.

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Зокрема, українські льотчики відпрацювали цими ракетами філігранно і високоточними ударами знищили чимало техніки, живої сили і керівного складу противника.

"Україна зобов'язалась перед партнерами не застосовувати цю зброю по території Росії. Така сама позиція, очевидно, у нашої держави буде і до ракет Taurus і ATACMS", - наголосив Ігнат.

Важливі новини про допомогу Україні - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, на уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца посилюється тиск з приводу передачі Україні крилатих ракет Taurus. Важливим моментом тут може стати рішення США передати Україні свої ракети ATACMS. Імовірно, Берлін буде змушений переглянути свою відмову, якщо США дадуть Україні свої ATACMS.

Адміністрація президента США Джо Байдена поки не оприлюднила жодних заяв про те, що посилає свої тактичні ракетні системи дальнього радіуса дії ATACMS, щоб дати Україні поштовх у контрнаступі проти російських військ. Але європейські чиновники та експерти з безпеки кажуть, що незабаром очікують такої заяви від США, що підвищить ставки для Шольца щодо надання Німеччині ракет Taurus.

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