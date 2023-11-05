Зазначається, що таких апаратів не більше п'яти.

Росіяни розконсервували і відновили польоти рідкісного висотного літака М-55 "Геофізика". Апарат злітає з аеродрому "Раменське" під Москвою.

Аналітики Defence Express зазначили, що під крилом "Геофізики" помітили спеціальний контейнер, ймовірно – УКР-РТ з апаратурою радіотехнічної розвідки. Вперше такий пристрій помітили на Су-34 під час маневрів армії РФ "Захід-2021" два роки тому.

М-55 "Геофізика" створений за радянських часів як висотний розвідник для ракетних ударів.

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Відзначається, що в 1960-х роках почалася робота висотного літака М-17 "Стратосфера" для перехоплення американських літаків-розвідників U-2 або висотних аеростатів. Вперше підняти літак на повітря змогли лише в 1982 році, коли він вже був неактуальний.

У зв'язку з цим його перепрофілювали на розвідку для наведення ракет, зокрема, для ОТРК "Ока", які знято з озброєння, - "попередника" ОТРК "Іскандер". Перший політ М-55 "Геофізика" відбувся в 1988 році. Всього встигли виготовити до п'яти таких літаків, які з 1996 року використовували для наукових експериментів цивільного характеру, зокрема з вивчення стратосфери.

У 2017 році з'явилася інформація, що нібито М-55 "Геофізика" відправили на консервацію через "відсутність замовлень на наукові дослідження".

Відзначається, що повернення М-55 "Геофізика" може бути пов'язаний як роботами з відпрацювання бортової апаратури для тактичної авіації "ВКС РФ", так спробою відпрацювати його використання для розвідки для виконання ракетних ударів.

Характеристики літака М-55 "Геофізика":

довжина фюзеляжу - 22,67 метрів;

розмах крила - 37,4 метра

максимальна злітна маса - 23,4 тонни, в тому числі корисне навантаження-до 2000 кг;

екіпаж - одна людина;

максимальна швидкість польоту - 743 км/год на висоті 20 км;

максимальна висота польоту - 21,5 км;

практична дальність польоту - 1220 км.

Раритетна техніка на фронті в Україні - останні новини

Російська Федерація у війні проти України використовує стару техніку, яка перебувала на консервації. Деякі види техніки ще з 1940-го року. Наприклад, неодноразово помічали російські антикварні танки.

Крім того, виявляли гармати часів Сталіна на озброєнні окупантів.

27 вересня 2023 року українські бійці знищили на фронті 85-мм гаубицю Д-44, яка вироблялася з 1942 року і брала участь у Другій світовій війні.

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