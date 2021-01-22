Чотири Toyota Land Cruiser та три Ford Ranger передав військовослужбовцям командувач НГУ.

15-й Слов’янський полк Національної гвардії України отримав нові службові автомобілі для виконання службово-бойових завдань.

Як повідомляє прес-служба НГУ, сертифікати та ключі до позашляховиків –чотирьох Toyota Land Cruiser та двох Ford Ranger особовому складу частини вручив командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан.

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Він підкреслив, що в 2020 році гвардійці успішно виконали усі покладені завдання.

«Спільно із іншими складовими сектору безпеки та оборони держави Національна гвардія України працює, як один злагоджений механізм. Наші підрозділи виконують визначені завдання у різних регіонах. І сучасна техніка – неодмінна складова, що дозволяє суттєво збільшити ефективність служби, підтримуючи спокій та правопорядок на вулицях наших міст і селищ, виконуючи ряд завдань в ООС», – зазначив Балан.

«Відтепер гвардійці Слов’янського полку НГУ виконуватимуть службово-бойові завдання на чотирьох позашляховиках Toyota Land Cruiser» та двох «Ford Ranger». Ще один позашляховик Ford Ranger командувач НГУ передав бійцям батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького», - йдеться у повідомленні.

На завершення капелан військової частини освятив нові автомобілі.

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Автор: Тамара Отовська