Вони перетворюють звичайні дрони на автономні бойові платформи, стійкі до глушилок і здатні переслідувати цілі на відстані до 1 км.

Американо-німецька компанія-розробник програмного забезпечення Auterion поставить в Україну десятки тисяч своїх ударних комплектів для безпілотників зі штучним інтелектом.

Як повідомив Financial Times генеральний директор Auterion Лоренц Маєр, до кінця року компанія поставить 33 тисячі таких систем, і це стане найбільшою поставкою таких систем за весь час - у 10 разів більше, ніж раніше.

Зазначається, що передача здійснюєься в рамках контракту Auterion з Пентагоном на 50 мільйонів доларів, який є частиною безпекової допомоги уряду США Україні. Водночас Маєр зазначив, що цей контракт не є частиною "мегаугоди" України та США щодо дронів, про яку повідомлялося минулого тижня.

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У поставку входитимуть міні-комп'ютери Skynode із власним ПЗ, камерою і радіомодулем, які перетворюють звичайні дрони на автономні бойові платформи, стійкі до глушилок і здатні переслідувати цілі на відстані до 1 км.

За словами Маєра, програмне забезпечення Auterion дасть змогу "вийти на новий рівень у військовій справі", дозволивши групам автономних безпілотників працювати роєм і координуватися між собою.

Зброя для України

Раніше WSJ писало, що Німеччина передала Україні три системи Patriot у рамках запропонованої США нової схеми допомоги Україні, а щодо відправлення ще однієї Німеччина зараз веде переговори зі США.

раніше уряд США дав дозвіл на продаж Україні двох великих пакетів військового обладнання. Перший пакет на суму понад 300 мільйонів доларів передбачав продаж зенітно-ракетних систем HAWK Phase III, систем забезпечення та супутнього обладнання, а також на обслуговування бойових машин піхоти Bradley.

Другий пакет, теж на 300 з гаком мільйонів доларів, стосувався послуг і запчастин для українських артилерійських систем і систем ППО американського виробництва.

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