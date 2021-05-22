Загалом, в рамках угоди між Україною та Францією передбачається отримання 55 гелікоптерів виробництва компанії Airbus.

В рамках створення системи авіаційної безпеки МВС рятувальники отримали шостий гелікоптер H225 Super Puma із бортовим номером 56.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Зазначається, що гелікоптер H225 Super Puma додатково оснащений для проведення аварійно-рятувальних операцій: лебідкою для підйому та прожектором для пошуків на землі у темний час доби.

"Усі отримані раніше гелікоптери активно залучалися для виконання завдань за призначенням у 2020 році: під час ліквідації масштабних пожеж на території Чорнобильської зони, Житомирської та Луганської областей, під час ліквідації наслідків паводків у Карпатському регіоні, для виконання рейсів санавіації, а також для чергувань під час заходів із забезпечення безпеки на місцевих виборах в Україні", - йдеться в повідомленні.

Загалом, в рамках угоди між Україною та Францією передбачається отримання для єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС 55 гелікоптерів виробництва компанії Airbus. Востанннє французький вертоліт за контрактом ДСНС отримувала наприкінці листопада 2020 року.

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Автор: Ірина Погоріла