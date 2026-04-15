Україна отримає сотні ракет до Patriot: Пісторіус озвучив терміни

Також Україні передадуть додаткові пускові установки для систем протиповітряної оборони Iris-T.

Україна зможе отримати сотні керованих ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot впродовж наступних чотирьох років. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав на пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (34-те засідання формату "Рамштайн").

Глава німецького оборонного відомства відзначив, що зміцнення протиповітряної оборони України залишається топ-пріоритетом для Німеччини, оскільки йдеться про щоденний порятунок життів.

"Таким чином, протиповітряна оборона є ключовим компонентом пакету підтримки, який ми вчора вже узгодили. До нього увійшли сотні керованих ракет для "Петріотів", які будуть поставлятися поступово впродовж наступних чотирьох років. Більше того, ми надамо Україні додаткові пускові установки для систем протиповітряної оборони Iris-T", - наголосив Пісторіус.

Відео дня

Крім того, він зазначив, що Німеччина профінансує виробництво в Україні додаткових далекобійних дронів (DeepStrike).

Також міністр оборони Німеччини додав, що "ми дивимося наперед". Зокрема, було вирішено спільно розробляти та виробляти ударні безпілотники середнього та дальнього радіусу дії.

Разом з тим, буде відбуватися обмін бойовою інформацією у цифровому форматі.

Крім того, Пісторіус визнав, що є певний дисбаланс у тих фінансових внесках, які країни роблять для ініціативи PURL з метою закупівлі зброї в США. Але, на сьогодні виділено достатньо коштів для цієї ініціативи і конкретних поставок дронів, ракет та інших засобів для України.

Ракети до Patriot для України

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна отримала нову партію ракет-перехоплювачів до зенітних ракетних комплексів Patriot. Українська влада продовжує працювати з усіма партнерами, щоб поповнювати запаси засобами протиповітряної оборони.

Нині є занепокоєння через швидкі темпи використання ракет-перехоплювачів для систем Patriot, оскільки їх виробництво не встигає за нинішніми потребами.

14 квітня Україна та Німеччина підписали угоду про співпрацю у сфері оборони. Йдеться про пакет оборонних домовленостей загальною сумою на 4 млрд євро. Йдеться про посилення ППО, розвитку далекобійних спроможностей та спільного виробництва дронів. Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot.

