Україна отримала нову партію ракет до систем Patriot, - Зеленський

Співпраця з міжнародними партнерами щодо задоволення потреб України у засобах ППО продовжується.

Україна отримала нову партію ракет-перехоплювачів до зенітних ракетних комплексів Patriot.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, постачання відбулося днями.

"Станом на зараз ракети для "Петріотів" партнери передають. Зокрема, цими днями прийшла нова партія", - повідомив Зеленський.

Президент додав, що українська влада продовжує працювати з усіма партнерами, щоб поповнювати запаси засобами протиповітряної оборони.

Ракети-перехоплювачі для України

Як повідомляв УНІАН, ракети-перехоплювачі PAC-3 до зенітних ракетних комплексів Patriot є найкращиим інструментом перехоплення балістики та гіперзвукових ракет.

Україна у березні за підсумками засідання у форматі "Рамштайн" отримала від Німеччини нову партію ракет PAC-3 до Patriot.

Зеленський неодноразово відзначав, що Україна не раз говорила з Америкою про необхідність створити у Європі достатні виробництва ракет, зокрема для Patriot. Були обіцянки ліцензій, але Америка на це зрештою не пішла.

Станом на початок березня стало відомо, що Україна за чотири роки повномасштабної війни проти Росії отримала всього близько 600 ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

При цьому, лише за перші два тижні війни з Іраном США та країни Перської затоки могли витратити близько 2400 зенітних ракет до систем Patriot, відбиваючи атаки з Ірану.

Вас також можуть зацікавити новини: