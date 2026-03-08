Україна витрачає ракети до Patriot тривожними темпами: єврокомісар сказав, що робити

США не здатні повністю задовольнити попит на ракети для систем Patriot.

Темпи використання ракет-перехоплювачів для систем Patriot викликають все більше занепокоєння, оскільки їх виробництво не встигає за нинішніми потребами.

Як пише видання Defence Express, занепокоєння зростає особливо з огляду на те, що Україна, а тепер і США разом із союзниками, активно застосовують ці ракети для відбиття атак російських та іранських балістичних ракет.

За даними єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, протягом останніх 4 місяців Сили оборони України використали близько 700 ракет до комплексів Patriot, відбиваючи російські ракетні удари по різних об’єктах, передусім по енергетичній інфраструктурі, зазначають аналітики з посиланням на Euronews.

Проте не уточнюється, чи йдеться лише про ракети PAC-3 MSE, чи також про GEM-T. Зазначається лише, що мова - про перехоплення російських балістичних ракет.

Водночас у Defense Express звернули увагу, що така цифра може бути завищеною. Зокрема президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що за весь час війни Україна не мала навіть 800 ракет MSE, тоді як країни Перської затоки використали таку кількість лише за перші 3 дні бойових дій.

Кубілюс наголосив, що наразі США не здатні повністю задовольнити попит на ракети для Patriot. Ситуацію ускладнює і значне використання протиракет для перехоплення іранських балістичних ракет під час бойових дій на Близькому Сході.

За словами єврокомісара, нинішній стан справ можна назвати критичним, а щоб з нього вийти треба терміново нарощувати виробництво ракет-перехоплювачів.

Незадоволення темпами виробництва кінетичних ракет PAC-3 MSE, які найбільш ефективні проти балістичних цілей, є і в самих США. Так, у 2024 році компанія Lockheed Martin виготовила 620 таких ракет, а на початку цього року уклала угоду з Пентагоном про поступове збільшення виробництва до 2000 одиниць. Проте реалізація цієї програми розрахована до 2033 року.

Подальші бойові дії США проти Ірану показали, що ракети потрібні набагато скоріше, ніж розраховувалося.

За нинішніх темпів виробництва лише для відновлення запасів ракет, які США та їхні союзники використали за кілька днів бойових дій, може знадобитися приблизно рік і три місяці. І це без урахування витрат ракет в Україні та поточних замовлень інших країн, адже системи Patriot перебувають на озброєнні багатьох держав, які також прагнуть збільшити свої запаси перехоплювачів.

У такій ситуації, як зазначають експерти, практично єдиним реальним вирішенням проблеми може стати передача ліцензій на виробництво ракет до Patriot іншим країнам. Ідеться не лише про економічні інтереси, а насамперед про питання безпеки.

ППО України: новини

Нагадаємо, за даними Reuters, на тлі триваючих масованих атак Росії ППО України може зіткнутися з дефіцитом ракет до систем Patriot.

Також загострення протистояння між США та Іраном створює ризик перенаправлення американських озброєнь із України до регіону Перської затоки. Після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран випустив сотні балістичних ракет і безпілотників по країнах регіону. Йшлося, що велику кількість цілей перехопили ракети PAC-3 до системи MIM-104 Patriot – такими Україна захищає від російських балістичних ударів енергетичну та військову інфраструктуру.

