Україна уклала з ФРН угоду про оборонну співпрацю: Мерц повідомив деталі

Україна та Німеччина підписали угоду про співпрацю у сфері оборони. Про це сказав на брифінгу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

За його словами, є домовленості про новий пакет допомоги, який стосується ППО, далекосяжної зброї, дронів та боєприпасів.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Німеччина в Європі є №1 по допомозі захисту України.

"В нас є 10 документів, які вже підписані. Зорема, про ППО, яка є одна з найбільш нагальних для нас. Йдеться про ракети для ППО, зокрема, ракети PAC-2 та пускові щодо систем IRIS -T. Ми за них вдячні. Дякуємо окремо за цю довленість", - наголосив він.

Зеленський наголосив, що важливо, щоб Україна і Німеччина працювала надалі щодо інших ракет для "Петріотів", IRIS. Зазначив, що необхідно зробити все для того, щоб в Європі можна було виробляти все, що критично необхідно для свого захисту.

Оборонна співпраця ФРН і України

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня посольство Німеччини в Україні зазначало, що Німеччина профінансує виробництво 15 тисяч українських дронів-перехоплювачів STRILA для підрозділів Національної гвардії України.

Зазначалося, що багатомільйонна угода також передбачає навчання, логістичну підтримку та подальшу спільну розробку безпілотників.

У посольстві додали, що виробництво дронів-перехоплювачів буде розширено завдяки спільним зусиллям німецької компанії Quantum Systems та українського виробника WIY Drones, що спеціалізуються на розробці безпілотних систем. Система STRILA виробляється в Україні для оперативної доставки на поле бою.

