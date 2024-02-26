Співпраця зі шведською адміністрацією оборонних матеріалів дає змогу пришвидшити розбудову власної агенції та здійснювати подальші закупівлі.

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони уклала перший прямий контракт з оборонним підприємством зі Швеції. Як повідомляє прес-служба відомства, це сталося під час візиту до України Міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

"Шлях у тисячу миль починається з першого кроку. І на цьому шляху ще багато проєктів, які ми маємо реалізувати у партнерстві із нашими колегами з FMV для забезпечення нагальних потреб Збройних сил України, але цей перший крок є відповідальним та найважливішим!" – заявила директор Агенції Марина Безрукова.

Зазначається, що співпраця зі шведською адміністрацією оборонних матеріалів дає змогу пришвидшити розбудову власної агенції та здійснювати подальші закупівлі, спираючись на кращий європейській досвід прозорості процесу придбання необхідних виробів за рахунок використання та втілення кращих європейських моделей.

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У Міноборони додали, що узгоджений сторонами на початку лютого 2024 року план дій, окрім запланованих контрактів, передбачає також можливість підключитися до поточних шведських закупівель вже зараз.

"Досвід нашої співпраці за цим першим контрактом дозволить прокласти шлях для багатьох наступних контрактів найближчим часом та зміцнити Збройні сили України", – зауважив гендиректор FMV Горан Мортенссон.

Зброя для України: важливі новини

Німеччина веде таємні переговори з Індією щодо закупівлі артилерійських снарядів калібру 155-мм для потреб ЗСУ. Зазначається, що країна може мати сотні тисяч необхідних українським військовим боєприпасів, проте побоюється відкритої їх передачі, аби не псувати відносини з Москвою.

Водночас у Швеції опозиція вимагає передати Україні винищувачі Gripen. Така вимога прозвучала напередодні ратифікації Угорщиною членства Швеції в НАТО.

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