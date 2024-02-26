Наразі розглядають можливість придбання індійських боєприпасів через посередників.

Берлін веде таємні переговори з Індією щодо закупівлі артилерійських снарядів калібру 155-мм для потреб ЗСУ. Про це повідомляє Spiegel з посиланням на неназвані джерела у німецькому Міноборони.

Як пише видання, в Індії може зберігатися кількасот тисяч артилерійських снарядів, які можна було б поставити Україні. Водночас Нью-Делі побоюється відкрито продавати їх, оскільки не бажає погіршення відносин з Москвою.

Тому Німеччина розглядає "‎посередницьку"‎ схему постачання боєприпасів. Більше того, її можна буде використовувати у випадку з іншими країнами, зокрема арабськими, балканськими та африканськими.

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Україні не вистачає снарядів

Питання "артилерійського голоду" стає все більш актуальним на тлі скорочення українських запасів та нерішучої політики Заходу. Країни ЄС постачають снаряди Україні, однак їхня кількість не відповідає потребам ЗСУ.

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, навіть 170 тисяч снарядів від Євросоюзу, про які нещодавно заявив міністр закордонних справ Кулеба, не зможуть виправити ситуацію.

На його думку, для того, щоб досягти паритету з росіянами, Україні треба 3,5-4 млн снарядів усіх калібрів на рік. При цьому обіцяний мільйон снарядів калібру 155 мм Європа зможе поставити Україні лише до кінця року.

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