Українська сторона може отримати мобільні ракети-перехоплювачі, дізналися журналісти.

Триває повномасштабна війна в Україні, і влада США в понеділок, 1 липня, може представити новий пакет допомоги Києву.

У новому пакеті передбачено передачу Києву мобільних ракет-перехоплювачів MIM-23 HAWK, 155-міліметрових артилерійських боєприпасів та оборонного обладнання для забезпечення оборонних потреб української держави, пише Reuters, посилаючись на відомості двох американських чиновників.

"Пакет буде надано в рамках президентських повноважень зі скорочення чисельності особового складу - механізму, що дає змогу президенту швидко передавати оборонні товари та послуги із запасів США для підтримки союзників", - з'ясували журналісти.

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Американська влада активно допомагає українцям протистояти повномасштабному вторгненню РФ на нашу землю. Штати з 2022 року надали Києву військової допомоги на суму понад 50 мільярдів доларів. Американська сторона у 2022-му почала надавати українцям ракети-перехоплювачі HAWK. Дальність ураження цілі поліпшеними HAWK становить від 1,5 до 40 кілометрів.

Нагадаємо, 24 червня "Голос Америки", посилаючись на відомості американського чиновника, повідомив, що США 25 числа можуть оголосити про надання Києву нового пакета військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів.

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