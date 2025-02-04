Українці зараз лідирують у світі з виробництва квадрокоптерів.

Україна перетворюється на лідера з виробництва озброєння, особливо безпілотників, і придбання української зброї може стати ідеальним вибором для західних країн. Про це пише оглядач The New York Times Фара Стокман.

Екс-полковник морської піхоти США Марк Кансіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, каже, що українці зараз є лідерами у світі з виробництва квадрокоптерів, які дають операторам змогу бачити поле бою і спостерігати за ним.

При цьому Рафаель Лосс, науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин, зазначає, що досвід України у створенні та боротьбі з безпілотниками вже спонукає європейські країни розглядати можливість купівлі оборонних систем в українських компаній - зараз або після закінчення війни.

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"Цей інтерес викликаний усвідомленням того, наскільки швидко може розвиватися інноваційний цикл. Може минути менше місяця, перш ніж новий безпілотник в Україні буде зустрінутий адаптованою формою електронної війни в Росії, яка виведе його з ладу. Західним оборонним підрядникам можуть знадобитися роки на розробку нової зброї, включно з безпілотниками, і ще більше часу на її випробування на полі бою", - йдеться в статті.

Поглиблення партнерства з українським оборонним сектором принесе користь і Україні, і її західним союзникам, зазначає оглядач.

Так, закупівлі безпілотників в Україні дозволили б країнам НАТО заощадити гроші, оскільки їхнє виробництво дешевше, ніж деінде. Також це забезпечить податкові надходження до скарбниці українського уряду і зростання економіки та підвищить здатність України захищати себе.

"Це найкраща гарантія безпеки, яка тільки може бути, і вона має вирішальне значення для будь-якого міцного миру з Росією", - вважає Лосс.

Водночас вона зазначає, що для виробництва зброї в Україні під час війни існують перешкоди, включно з нестачею електроенергії, постійною загрозою обстрілів з боку Росії та експортними обмеженнями з боку Китаю на критично важливі компоненти.

Війна дронів

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна розробила модернізовані версії китайського безпілотника Mavic і вже використовує їх на фронті. Ці дрони можуть вести розвідку за лінією фронту і, на відміну від Mavic, можуть протистояти РЕБ.

Також повідомлялося, що в Україні реалізують проєкт "Атлас", мета якого - створення масштабної системи захисту від БПЛА військових на передовій, а також у близькій до лінії фронту зоні.

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