Цей метод був описаний у довіднику щодо російської тактики. Тепер ми бачимо його використання українськими силами.

Українці застосовують ноу тактику FPV із засідки "підстерігай і бий". Ця методика застосовується в тилу російських позицій для ураження транспортних засобів на маршрутах постачання, що, ймовірно, використовується як спосіб ускладнення логістики та здійснення цілеспрямованих атак, пише Forbes.

Ця тактика, можливо, стала відповіддю на обмежений час польоту FPV-дронів, які зазвичай працюють не більше 20 хвилин і не можуть очікувати на ціль. Однак це також крок у напрямку до нового формату ведення бойових дій.

Тактика засідки та удару

Цей метод був описаний у довіднику щодо російської тактики, який з’явився в російських соціальних мережах кілька місяців тому. Тепер ми бачимо його використання українськими силами.

Відео дня

У мережі з'явилось відео, яке демонструє серію ударів по невеликому квадроциклу, ймовірно, одному з китайських Desertcross 1000-3, які російські війська все частіше застосовують через брак військової техніки.

FPV-дрон із засідки перебуває на снігу біля дороги, спрямований у бік руху, з вимкненими роторами. Оператор слідкує за квадроциклом, що проїжджає повз, і на 0:04 відео обривається на кілька секунд, FPV піднімається в повітря та переслідує ціль. Він випереджає квадроцикл, а потім розвертається, атакуючи лоб.

На 0:12 з’являється кадр з розвідувального дрона, що спостерігає за ударом. Після вибуху квадроцикл продовжує рух, але з’їжджає у лісосмугу.

Відео переходить до кадрів з другого FPV, що наближається до вже пошкодженого квадроцикла. Водія не видно. Другий дрон атакує.

Третій FPV підтверджує, що квадроцикл знищений і палає. Оператор, ймовірно, вирушає на пошуки водія за слідами в снігу, хоча це переслідування не показали.

Це відео свідчить про те, що всі три FPV були заздалегідь розміщені в засідці, і оператори вважали виправданим використання трьох дронів для атаки на невелику ціль без пасажирів і вантажу. Вартість Desertcross у Росії становить приблизно 23 000 доларів, тоді як FPV – близько 500 доларів за одиницю. Проте ключовим фактором є не ціна, а доступність боєприпасів.

Удари по вантажівках

Друге відео з мережі демонструє три атаки на російські вантажівки. У перших двох випадках FPV-дрони очікують у високій траві. При появі цілі ротори вмикаються, на екрані з’являється індикатор "ARMED", а потім "BOMB ARMED", що може вказувати на двоетапний процес активації боєголовки.

У третьому випадку дрон розташований біля узбіччя та злітає по дорозі, шукаючи ціль. Це може свідчити про координацію з розвідувальним дроном, що повідомив оператору про рух вантажівки.

У всіх трьох атаках FPV-дрони цілеспрямовано атакують задню частину кабіни – ймовірно, щоб вразити водія, адже маленька боєголовка FPV не здатна повністю знищити вантажівку.

Цілеспрямовані удари

Третє відео фіксує знищення начальника штабу батальйону "Шторм Осетія" Сергія Мельникова в Запорізькій області. ГУР України отримала інформацію про маршрут і розклад Мельникова та підготувала засідку.

На відео FPV-дрон проноситься повз машину Мельникова, розвертається та атакує в лоб, аналогічно до атаки на квадроцикл. Водій намагається з’їхати з дороги, автомобіль перевертається. Дрон повторює атаку. За даними ГУР, Мельников та його водій загинули.

Новий рівень ведення війни

Тактика "сидіти і чекати" цікава тим, що вона відкриває нові можливості для бойового застосування FPV-дронів.

Невідомо, як саме FPV-дрони розташовуються в засідках. Враховуючи обмежений час автономної роботи, вони могли добиратися самостійно або доставлятися спеціальними безпілотниками. Українські Wild Hornets та інші системи вже використовуються для транспортування FPV-дронів та збільшення їхнього радіусу дії.

Українські сили активно застосовують дрони для встановлення протитанкових мін за лінією фронту. Проте такі міни легко знешкодити, тоді як FPV-дрони можуть залишатися непомітними та атакувати будь-кого, хто намагається їх знешкодити.

Ідея передбачає розвиток концепції HellHive, вперше запропонованої американською компанією VRR: попередньо розміщені коробки з FPV-дронами, які активуються за потреби. Такі дрони можуть бути майже автономними – їм потрібен лише оператор розвідувального дрона, який визначатиме цілі.

У перспективі дрони із засідки можуть діяти на значно більших відстанях. Українські "Лютий" мають дальність понад 1600 км і можуть замість вибухівки розкидати FPV-дрони біля авіабаз, створюючи перешкоди для противника.

Як показують відео, FPV-дрони вже застосовуються для засідок. Головне питання – які нові можливості вони відкриють у майбутньому.

Війна в Україні - роль безпілотників

За даними видання Newsweek, Російсько-українська війна безпілотників переходить у нову фазу.

Протягом майже трьох років війни блискавичний розвиток безпілотних літальних апаратів - і технології боротьби з ними - ілюстрував війну в Україні. А оскільки поле бою переповнене тисячами безпілотників і систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), Москва та Київ змушені шукати нові способи переконатися, що їхні безпілотники працюють проти ворога швидше та ефективніше, ніж у супротивника.

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