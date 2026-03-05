Відповідне питання проговорювалося з міністром оборони.

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками робочої наради за участі премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко і членів Кабінету міністрів повідомив про рішення провести передплату для отримання перших бойових винищувачів Gripen від Швеції і Rafale від Франції, передає кореспондент УНІАН.

"У нас повинна бути передплата від уже української сторони щодо майбутньої авіації, щодо Gripen та Rafale", - наголосив Зеленський.

Як зазначив президент, вчора це питання проговорювалося з міністром оборони України Михайлом Федоровим.

Закупівля винищувачів у Швеції та Франції для України

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня 2025 року було досягнуто наміру укласти у майбутньому експортну угоду про продаж Україні великої кількості літаків Gripen, які мають бути вироблені у Швеції. За словами прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, йдеться про 100–150 винищувачів Gripen серії E, які може отримати Україна. Ці моделі починають вироблятися.

Україна планує отримати перші літаки "Gripen" у 2026 році. Утім, з 2033 року планується повністю локалізувати виробництво цієї авіації на українській території.

Як наголошував Володимир Зеленський, Україна прагне позбавити росіян переваги у небі і тому Повітряним силам ЗСУ потрібні нові літаки.

Крім того, 17 листопада 2025 року Україна та Франція підписали декларацію про можливість придбання 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України. В медіа повідомляли, що від моменту ухвалення рішення до фактичного постачання Rafale здебільшого минає до трьох років. Водночас французькі військові кажуть, що частину винищувачів можуть виділити зі стратегічних запасів країни.

Передбачається, що українські пілоти, які вже вміють керувати винищувачами Mirage-2000, швидко зможуть опанувати управління літаками Rafale.

