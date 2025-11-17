Зеленський та Макрон підписали угоду, яка передбачає посилення України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна планує замовити у Франції 100 винищувачів Rafale виробництва Dassault, повідомляють французькі ЗМІ.

"Україна щойно розмістила історичне замовлення на 100 винищувачів Rafale для оснащення своєї армії, про що Володимир Зеленський повідомив Томасу Місрахі з TF1-LCI", - йдеться у повідомленні.

Про це президент сказав одразу після того, як Київ та Париж підписали "історичну" угоду щодо допомоги Україні. Більше ніяких подробиць французькі ЗМІ поки не повідомляють.

Французькі винищувачі для України

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали угоду, яка передбачає посилення України. Вона передбачає передачу Україні винищувачів Rafale та системи ППО SAMP/T.

Щодо винищувачів Rafale, то французькі джерела повідомляють, що від моменту ухвалення рішення до фактичного постачання Rafale здебільшого минає до трьох років через виробничі цикли, попри те, що Франція збільшила темпи випуску.

Водночас французькі військові кажуть, що частину винищувачів можуть виділити зі стратегічних запасів країни.

