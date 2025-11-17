Глава держави нагадав, що сьогодні з Францією підписано важливі документи про посилення оборонної спроможності України.

Українські пілоти, які вже вміють керувати винищувачами Mirage-2000, швидко зможуть опанувати управління літаками Rafale. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав у Парижі на спільній пресконференції з президентом Франції Емманулем Макроном.

"Ті пілоти, які вже мають практику на "Міражах", ми прекрасно це знаємо - вони не будуть витрачати рік на навчання на майбутніх "Рафалях", а будуть дуже швидко переходити. І ми про це говорили ще до цього ", - повідомив Зеленський.

Літаки Rafale для України

Як повідомляв УНІАН, Україна планує закупити 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для посилення бойової авіації. На думку авіаційного експерта, провідного наукового співробітника Державного музею авіації Валерія Романенка, перші "Рафалі" надійдуть до України за три роки.

У вересні стало відомо, що Франція на початку 2025 року передала Україні до 5 винищувачів Mirage-2000. Літаки Mirage 2000-5F мали підсилити спроможності авіації Сил оборони України, але про повітряні бої не йдеться.

