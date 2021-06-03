Очікується, що виробництво 30-мм пострілів ВОГ для автоматичного гранатомета типу АГС-17 відбуватиметься з комплектувальних вітчизняного виробництва та окремих матеріалів виробництва хімічної промисловості однієї з держав-членів НАТО.

У Міноборони розраховують на початок серійного виробництва в Україні 30-мм гранатометних пострілів ВОГ.

Як повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони, про це заявив міністр оборони Андрій Таран.

Зазначається, що на замовлення Міноборони тривають державні випробування 30-мм гранатометних пострілів ВОГ-17В та ВОГ-17ІН для автоматичного гранатомета типу АГС-17 українського виробництва.

Як повідомив Таран, за їх результатами уже цього року, буде ухвалено рішення щодо прийняття на озброєння та подальше серійне виробництво цих пострілів на базі українських підприємств. Очікується, що виробництво 30-мм пострілів ВОГ-17В та ВОГ-17ІН для автоматичного гранатомета типу АГС-17 відбуватиметься з комплектувальних вітчизняного виробництва та окремих матеріалів виробництва хімічної промисловості однієї з держав-членів НАТО.

Таран наголосив, що у Міноборони прагнуть досягти зниження критичної залежності від імпортних боєприпасів, бо це - елемент незалежності нашого оборонно-промислового комплексу та безпеки держави.

"Для цього, крім виробництва ВОГів, оборонне відомство опрацьовує, у тому числі, питання налагодження потужностей ремонту боєприпасів. У нас для цього є склади, технічний персонал, документація, уже будуються виробничі цехи. Зниження залежності від кон’юнктурних зовнішніх ринкових та інших умов, розрахунок на власні сили, безпека виробництва боєприпасів - це запорука боєздатності ЗС України", - сказав Таран.

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Автор: Вікторія Токарєва