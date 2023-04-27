Новий БПЛА можна запускати з руки, а вся система вміщається у два рюкзаки.

Українська компанія Ukrspecsystems представила новий БПЛА MiniShark. Про це повідомляє "Мілітарний".

За даними розробників, цей дрон в першу чергу створений для виконання розвідувальних завдань.

Як повідомляється, безпілотник може виявляти наземні цілі в інтересах артилерії, спеціальних підрозділів та частин сухопутних військ.

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Радіус застосування БПЛА MiniShark сягає 35 км, а до його переваг можна віднести запуск з руки та легке транспортування, адже вся система вміщається у двох рюкзаках.

Як повідомляється, дрон з розмахом крил 2,6 метра і довжиною 125 см має максимальну злітну масу до 5 кг, тривалість його польоту становить 2 години. Максимальна швидкість, яку може розвивати безпілотник, 120 км/год. Робоча висота польоту - 1000 метрів.

Безпілотник може бути оснащений оптико-електронною системою з 10-кратним оптичним збільшенням. Робочий діапазон температур під час експлуатації нового дрона становить від -15 °C до +45 °C.

Як повідомляється, MiniShark після завершення польотного завдання здійснює автономну посадку фюзеляжем. Наразі безпілотник MiniShark проходить заводські випробування.

ЗРК Patriot для України - які переваги

За даними ЗСУ, зенітно-ракетний комплекс Patriot із боєприпасами до нього зможе збивати цілі російських окупантів на відстані до 150 км. Це дозволить відганяти подалі російську авіацію від українських кордонів.

Також одна з модифікацій ЗРК зможе збивати балістичні ракети, такі як Іскандер-М, на відстані до 40 км. Загалом ЗРК Patriot значно посилить протиповітряну оборону України.

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