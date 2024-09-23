Також Нідерланди шукають інші елементи, необхідні для укомплектування системи.

Нідерланди планують дуже скоро передати Україні три пускові установки до зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс сказав в інтерв'ю для видання Delfi.

"Я можу говорити тільки про те, що ми поставили. Ми поставили радарну систему і дуже скоро поставимо три пускові установки. Ми також намагаємося знайти інші елементи, які необхідні для укомплектування системи", - зазначив Брекельманс.

Міністр оборони сказав, що є кілька країн, які також дуже хочуть допомогти Україні.

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"Вони роблять усе можливе. Але вони зіткнулися з деякими проблемами, через які не можна зібрати цю систему. І це залежить від інших країн, чи хочуть вони бути відкритими. Причина, через яку ми не завжди прозорі, полягає в тому, що ми не хочемо інформувати Росію", - заявив Брекельманс.

Він не вважає, що необхідно розповідати всі оперативні деталі.

"І наразі я знаю, що багато країн усе ще дуже креативно підходять до питання про те, що вони можуть поставити, можливо, інші системи ППО, не тільки Patriot, тому що ви також можете поставити NASAMS або щось іще. Але наразі я не можу зробити жодних конкретних заяв", - підкреслив міністр оборони.

Також він повідомив, що в Україну буде поставлено 24 літаки F-16.

"Я не буду говорити, коли саме, тому що, якщо я це зроблю, то Росія також знатиме, скільки F-16 перебуває в Україні, а ми не хочемо повідомляти їм про це. Ми поставили 18 F-16 до Румунії, до Європейського навчального центру, де зараз проходять підготовку й українські пілоти. Минулого тижня перший український пілот розпочав там навчання, і, звісно, ми навчатимемо пілотів там, і це дуже важливо, тому що є брак кваліфікованих пілотів, українських пілотів, які можуть літати на F-16", - заявив Брекельманс.

ЗРК Patriot для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, уперше про свій намір поставити Україні систему Patriot Міністерство оборони Нідерландів оголосило наприкінці травня, заявивши, що у Нідерландів уже готові "основні компоненти". Решту компонентів поставлятимуть інші країни.

При цьому, за повідомленнями в ЗМІ, Нідерланди планували спільно з ще однією країною поставити Україні додатковий ЗРК Patriot, проте у вересні стало відомо, що від планів довелося відмовитися через те, що союзник відмовився від участі в постачанні.

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