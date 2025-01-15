Літак спільними зусиллями розробляють британці, японці та італійці.

З’явились подробиці що британський (фактично – міжнародний) винищувач наступного покоління Tempest, який розробляють в рамках програми Global Combat Air Programme (GCAP). Про це повідомляє The War Zone з посиланням на звіт Палати громад Сполученого Королівства.

Великобританія наголошує на необхідності озброїти перспективний літак ракетами "‎повітря-повітря"‎, дальність яких буде перевищувати дальність тих зразків, які вже є. Також стало відомо, що три країни-партнери – Великобританія, Японія та Італія – досягли згоди щодо загальних системних вимог.

Серед головних вимог – велика дальність, а також "покращена скритність". Повідомляється, що Tempest зможе обробляти "величезну кількості інформації". В довгостроковій перспективі може з’явитись безпілотна версія винищувача.

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Найбільший інтерес серед цього всього у спеціалістів викликала саме зброя. На сьогодні найбільш далекобійною ракетою класу "повітря-повітря" в арсеналі Сполученого Королівства та Італії є ракета Meteor, розроблена зусиллями кількох країн Європи.

Передбачається, що Meteor може вражати цілі на відстані до 200 км. Для порівняння, "звичайні" ракети класу "повітря-повітря" мають дальність в районі 100 км, хоча у останніх версій американської AMRAAM вона значно більша.

Серед ракет, якими можуть озброїти Tempest, називають перспективну американську AIM-260 або модернізовану версію Meteor, яка може з’явитись в майбутньому. Втім, фахівці схиляються до того, що мова йде про принципово нову ракету, яку ще не було офіційно представлено.

Ракети великої дальності – що відомо

Нагадаємо, останнім часом американці почали підвішувати наддалекобійну ракету AIM-174B під винищувачі Super Hornet. Вона являє собою авіаційний варіант Standard Missile 6 (SM-6), призначеної для використання кораблями ВМС Сполучених Штатів.

У свою чергу, росіяни роблять ставку на ракету класу "повітря-повітря" великої дальності Р-37М, яка являє собою глибоко модернізовану версію радянської Р-33. Раніше стало відомо, що під Р-37М адаптували винищувач четвертого покоління Су-30СМ2.

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