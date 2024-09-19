Завдяки ньому військовослужбовці зможуть вести вогонь з гранатомета Mk 19 на відстані, не наражаючи себе на небезпеку.

Війна дронів в Україні набирає обертів. Роботизовану турель "‎Буря"‎ під 40-мм гранатомет Mk 19 інтегрували до складу багатофункціональної платформи "‎Терміт"‎. Про це повідомила українська компанія Frontline, яка спеціалізується на розробці та виготовленні роботизованих систем для передової.

‎"Гранатометна турель "Буря" дозволяє проводити пристрілку в 10 разів ефективніше і працювати по різних цілях, здійснюючи перенацілювання за лічені секунди за командою оператора", – йдеться у повідомленні.

Шасі "Терміт" може похвалитись запасом ходу у 20 км. Воно здатне маневрувати навіть у складних умовах. Раніше повідомлялось, що платформу можна використовувати для вирішення найрізноманітніших завдань, зокрема, доставки, евакуації та мінування.

На сайті Frontline вказано, що компанія має 10 років досвіду створення роботів для потреб російсько-української війни. Наразі вже 7 її роботів допустили до використання у ЗСУ. Серед відомих розробок – РЕБостійкий коптер-бомбер "Лінза".

Нові українські роботи – що відомо

Нещодавно повідомлялось, що в Україні провели випробування нової машини для розмінування "Змій". Її вартість суттєво нижча за ціну зарубіжних аналогів – в залежності від комплектації вона складає 14,5-20 тис доларів. При цьому машина може розміновувати до 2,5 га на добу.

А раніше, у травні, Міноборони повідомило, що з початку року допустило до експлуатації 9 роботизованих комплексів. Серед кодифікованих у 2024-му безпілотних систем є роботи для розмінування, евакуації та виконання логістичних завдань.

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