Дехто з експертів припускає, що Москва отримала Д-74 у якості допомоги від КНДР.

У мережу виклали кадри російського репортажу, на яких можна бачити 122-мм гармати типу Д-74 зі складу 238-ої артилерійської бригади Південного округу ЗС РФ, яка діє на Курахівському напрямку. На них звернув увагу портал Defense Express.

Д-74 являє собою радянську буксовану гармату корпусної артилерії періоду 1950-х. Її використовували, зокрема, у китайсько-в'єтнамській війні, а також у війні в Перській затоці.

Зазначимо, що це не перше свідоцтво застосування росіянами Д-74 проти українських сил. Кадри з цією зброєю було представлено у жовтні. Вже тоді у експертів виникло закономірне питання – "‎звідки вона взялась"‎.

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Справа в тому, що росіяни не повинні мати таких гармат, адже формально всі вони були експортовані в інші країни.

Можливо, що мова йде про необліковані запаси РФ, або ж Д-74 були поставлені з боку КНДР у якості допомоги. До речі, як можна бачити, росіяни використовують для стрільби північнокорейські копії радянських снарядів ОФ-472.

Нарешті, не можна виключати, що продемонстровані гармати насправді є китайськими. Справа в тому, що КНР свого часу виробляла копію Д-74 під позначенням "‎Тип 59-1"‎.

КНДР постачає Росії свою зброю

Раніше повідомлялось, що Північна Корея передала Москві 100 артилерійських систем, серед яких самохідні гаубиці М1989 і ракетні установки М1991.

До того ж КНДР передала мільйони артилерійських снарядів, а також деяку кількість твердопаливних тактичних балістичних ракет KN-23.

За словами експертів, все це суттєво розширює можливості РФ щодо подальшого ведення війни. Тим паче, що власних запасів їй критично не вистачає.

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