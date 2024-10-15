Таких гармат на озброєнні у Росії бути не повинно, вони всі були експортовані в інші країни за часів СРСР.

Минулого тижня в соцмережах з'явилося відео, на якому російські військові обстрілюють українські позиції на Донеччині зі 122-мм гармати Д-74, розробленої в Радянському Союзі наприкінці 1940-х років. Однак, як пише Business Insider, аж ніяк не вік цієї системи є головною особливістю, адже Росія регулярно використовує радянську зброю зі своїх запасів.

"Найдивовижніше те, що Д-74 не повинні були перебувати на озброєнні Росії. Радянський Союз розпочав їхнє виробництво 1955 року, але їх швидко витіснила інша гармата, М-46, яка стріляла 130-мм снарядами на більшу дальність. Коли Д-74 вийшли з моди, Москва почала експортувати гармати в дружні до Радянського Союзу країни, такі як В'єтнам і Китай, і, як вважається, роздарувала весь свій арсенал", - зазначає видання.

Таким чином, поява Д-74 у росіян у Донецьку може свідчити про можливий імпорт цих систем або принаймні боєприпасів до них із Північної Кореї, яка також зберігає запаси Д-74, заявив Business Insider підполковник морської піхоти США у відставці Майкл Перселл.

Відео дня

Дженніфер Кавана, старший науковий співробітник і директор з військового аналізу вашингтонського аналітичного центру Defense Priorities, сказала BI, що Росія може таким чином демонструвати, що вона може зібрати величезні ресурси в умовах західних санкцій:

"З огляду на увагу до російських втрат за останні шість тижнів, оприлюднення використання Д-74 може бути способом Росії продемонструвати свою витримку і здатність продовжувати боротьбу ще певний час".

При цьому Кавана зазначає, що, можливо, у Росії ще залишилося кілька D-74, однак це показує, наскільки напружена ситуація у РФ із запасами зброї.

"У будь-якому разі, те, що вони змушені використовувати радянську техніку, свідчить про те, що, незважаючи на швидшу, ніж очікувалося, перебудову збройних сил, нове виробництво все ще не встигає за втратами на полі бою", - каже експерт.

При цьому Перселл вважає, що, незважаючи на свій вік, Д-74 все ще може бути корисна Росії у війні в Україні.

"Д-74, яку ефективно обслуговують, постачають і використовують, може допомогти заткнути дірку в російських потребах у масованому артилерійському вогні в умовах переважно статичної траншейної війни в Україні", - додав він.

Співпраця Росії та КНДР

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про можливе відправлення північнокорейських військових для участі у війні проти України. На думку військового експерта Валерія Рябих, якщо КНДР справді відправить свої війська в Україну, то це стане "серйозною загрозою" для Києва.

Як заявив президент Укрнаїни Володимир Зеленський, Північна Корея фактично включилася в російську війну проти України.

Також сьогодні стало відомо, що Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт закону про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і КНДР. Договір було підписано в червні під час візиту російського диктатора в Пхеньян.

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