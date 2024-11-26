"Данський підхід", як його прозвали, дозволяє швидше задовольняти потреби ЗСУ та реагувати на зміни на полі бою.

Європейські союзники змінюють підхід в озброєнні України, щоб забезпечити достатньою кількістю ресурсів Сили оборони. Так, партнери переходять до фінансування українських держконтрактів з українськими виробниками, які мають проблеми з грошима.

Як пише The Wall Street Journal, йдеться про виробництво різного обладнання та зброї, включаючи ракети дальнього радіуса дії і безпілотники, здатні завдавати ударів по російській території. Київ консультує союзників, з якими компаніями працювати і яке озброєння купувати. Далі європейці самостійно перевіряють виробників.

"Україна, як і раніше, покладатиметься на західних союзників у питанні передових озброєнь, таких як ракети-перехоплювачі "Патріот". Але чиновники кажуть, що новий підхід дозволить Києву купувати зброю швидше і в більшій кількості, ніж чекати, поки європейська зброя буде вироблена. Україна може це зробити, оскільки її оборонна промисловість працює набагато нижче своєї виробничої потужності - за деякими оцінками, на 30% від свого потенціалу - через недостатнє фінансування", - пише видання.

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За словами прихильників нового підходу, українські оборонні компанії не тільки вироблять швидше й більше, а й здатні пристосовуватися до постійних змін потреб фронту. Крім того, це дозволяє зміцнити ВПК України на майбутнє.

Новий підхід вже отримав назву "данська модель", оскільки саме Копенгаген став першим, хто почав замовляти зброю для ЗСУ в Україні. Норвегія, Швеція і Литва вже надали фінансування, а інші країни висловили зацікавленість у тому, щоб приєднатися. Німеччина також застосувала подібний підхід, а Нідерланди паралельно укладають контракти безпосередньо з українськими компаніями.

"Данія розробила свій підхід, тому що вона, як і багато союзників, вже передала Києву майже все наявне у неї озброєння, кажуть урядовці. До цієї групи також належать Нідерланди, Швеція, Норвегія та країни Балтії. Ця модель є частиною більш широких зусиль країн Північної Європи і Балтії, спрямованих на консолідацію співпраці для підтримки України. Вона виникла після того, як Франція, Німеччина та інші великі країни не змогли об'єднати континент навколо узгодженого плану, і в той час, коли Європа готується до приходу адміністрації Трампа, яка може зменшити участь США на континенті", пояснює WSJ.

Фінансування виробництва в Україні

Поки що фінансування виробництва зброї в Україні обмежене. Данія отримала близько 680 мільйонів доларів, з яких понад 400 мільйонів - надійшли від конфіскованих відсотків з заморожених російських активів. Копенгаген планує передати ці кошти до кінця року.

Загалом, Данія вже надала понад 180 мільйонів доларів власних коштів, Норвегія - понад 42 мільйони доларів, а Швеція минулого тижня оголосила про фінансування безпілотників і ракет дальнього радіуса дії на понад 20 мільйонів доларів.

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен сподівається, що наступного року буде спрямовано щонайменше 1,4 мільярда доларів.

"Це приклад того, як можна забезпечити більш швидку доставку, одночасно зміцнюючи власне виробництво озброєнь в Україні і в кінцевому підсумку зробити її менш залежною від пожертвувань", - пояснив він.

Які переваги "данської моделі"

Данський підхід має багато прихильників, оскільки інтегрований аудит і нагляд обмежують потенційну корупцію у сфері закупівель озброєнь. Це одна з проблем, яка заважає оборонним зусиллям України.

Копенгаген перевіряє компанії-виробників перед тим, як виділити кошти, а аташе з питань оборони данського посольства стежить за тим, щоб вони виконували свої зобов'язання відповідно до домовленостей. Однак жодна компанія ще не пройшла перевірку. Крім того, цей підхід зменшує тиск на союзників, які були змушені вилучати зброю для ЗСУ з власних арсеналів.

"Якщо ви збільшуєте потенціал в Україні, тоді нам доведеться надавати менше зброї самим і ми зможемо знову нарощувати свій потенціал", - пояснив голландський адмірал Роб Бауер, який очолює комітет воєначальників Організації Північноатлантичного Договору.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон додав, що ця модель також дозволяє гарантувати, що надані кошти підуть на виробництва тої зброї, якої Сили оборони потребують найбільше, а тому побажання військових на полі бою буде легше задовольнити.

Потенціал українського ВПК

За словами старшого наукового співробітника програми "Росія і Євразія" Фонду Карнегі Еріка Чіарамелла, Україна має добре розвинений потенціал виробництва озброєнь і розробляє технології для задоволення своїх потреб швидше, ніж це можуть зробити іноземні компанії.

"Україна була серцем радянської оборонно-промислової бази, тому вони мають багато ноу-хау, коли справа доходить до виробництва складних систем", - сказав він.

Він також переконаний, що такий підхід допоможе забезпечити довгострокову самодостатність України.

Багато виробників зброї наголошують, що зможуть збільшити потужності, якщо матимуть більше виробничих контрактів. Однак в умовах воєнного часу діє заборона експорту озброєння. Хоча ЗСУ є єдиним клієнтом цього сектору, Україна має обмежені ресурси на закупівлю зброї. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишин розповідав, що цього року на це буде витрачено 6 мільярдів доларів.

Недоліки фінансування виробництва зброї в Україні

Як пише WSJ, більшість західних донорів уникають прямого фінансування оборонних компаній України через побоювання зловживань та корупції. Інші ж хочуть залишити ці бюджети власним виробникам.

"Данія, Нідерланди та їхні сусіди-однодумці або не мають великої оборонної промисловості, або не бачать перспективи швидко задіяти вітчизняні фірми, щоб допомогти Києву. Данія оплачує свої контракти через український уряд, але взаємодіє безпосередньо з компаніями. Нідерланди надсилають платежі безпосередньо українським компаніям через голландські закони, згідно з даними Міністерства оборони", - зазначає видання.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащунас додав, що протитанковий ракетний комплекс "Стугна" українського виробництва вдесятеро дешевший за американський Javelin і доступний у більшій кількості. При цьому його країна розглядає можливість закуповувати українські ударні БПЛА для власної армії. Кащунас каже, що був вражений їхніми можливостями.

Виробництво зброї в Україні

Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2024 року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік.

За даними Мінекономіки, якщо локалізувати в Україні виробництво зброї на суму 300 млрд грн і додатково їх пустити в економіку, то це сприятиме додатковому зростанню ВВП на 3,5%.

У жовтні The Washington Post писав, що Європейський Союз не може виробляти всю необхідну ЗСУ зброю та боєприпаси, а тому переходить до інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс.

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