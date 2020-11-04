Фугасна дія пострілу РПВ-16 еквівалентна артилерійському снаряду, тому ця переносна зброя здатна знищувати противника навіть за потужними укриттями на відстані близько одного кілометра.

Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів, що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", достроково виконав договірні зобов’язання та передав Міністерству оборони партію з кількох сотень реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16.

Читайте такожМіноборони закупить ракетний комплекс "Нептун" цього рокуЯк повідомила прес-служба "Укроборонпрому", минулого тижня ця партія вогнеметів успішно пройшла приймально-здавальні випробування та підтвердила свої тактико-технічні характеристики.

"У ході бойових стрільб всі цілі були вражені відповідно до програми випробувань. Ці реактивні піхотні вогнемети високоефективні для прицільного враження легкої броньованої техніки та супротивника, який знаходиться в укритті, на відстані до одного кілометру", - повідомив директор НДІ хімічних продуктів Володимир Щербань.

РПВ-16 – це український реактивний піхотний вогнемет одноразового використання з термобаричним боєприпасом, розробка НДІ хімічних продуктів (м. Шостка).

Як наголосили в "Укроборонпромі", всі елементи конструкції і складові частини виконані з вітчизняної сировини і матеріалів.

"Реактивний піхотний вогнемет оснащений бойовою частиною з термобаричною сумішшю. Термобарична зброя знищує противника завдяки створенню під час вибуху уражуючих факторів у вигляді надлишкового тиску та підвищеної температури, які виникають у зоні вогняної хмари. Термобаричні боєприпаси також називаються боєприпасами об‘ємного вибуху. Фугасна дія пострілу РПВ-16 еквівалентна артилерійському снаряду калібру 120-122 мм. Тому ця переносна зброя здатна знищувати живу силу противника навіть за потужними укриттями на відстані близько одного кілометра", - розповіли в "Укроборонпромі".

РПВ-16 прийнятий на озброєння Збройних сил Украйни в 2017 році, з 2018 року налагоджено серійне виробництво вогнемету.

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Автор: Юлія Петриченко