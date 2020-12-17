Однак, на острові вважають, що маневри Народно-визвольної армії - це більше спроба психологічного тиску.

Танки і загони піхоти Китаю взяли участь у нових військових навчаннях, під час яких були відпрацьовані маневри з ведення бою в міських умовах. Експерти вважають, що це була репетиція вторгнення на Тайвань.

Як пише Newsweek, державний телеканал Китаю CCTV транслював ці військові навчання. Відео стало рідкісною демонстрацією основного танка Type 96A в дії. Навчання були проведені в місті Ханчжоу, столиці провінції Чжецзян на сході країни.

Читайте такожНа Тайвані планують почати будівництво власного підводного човнаУ імітації бою в міських умовах брали участь загони 72-ї групової армії, яка базується в місті Хучжоу. Маневри повторювали умови, з якими китайським військовим доведеться мати справу в разі вдалої висадки на Тайвані. Разом з 73-ю груповою армією, яка базується в Нанкіні, 72-а армія, на думку тайванських військових аналітиків - це головні сили вторгнення Народно-визвольної армії Китаю. Обидва формування підпорядковані Командуванню східного театру.

За легендою навчань, "червона" команда з 230 солдатів і 30 танків повинна була захопити частину міста, яке захищає "синя" команда. Остання складається з 70 солдатів і 6 танків. Попри кількісну перевагу наступальних сил, менша команда мала перевагу завдяки фортифікаціям і вищій позиції.

Танки Type 96A і МБП ZBD-04 під час навчань боролися з мінами й іншими перешкодами. Їхнім завданням було взяти місто під свій контроль за менш ніж три години. Звісно, ж навчання закінчилися "впевненою перемогою" червоних.

Китайська служба новин Tencent назвала військові навчання "попередженням". І їх варто розглядати в контексті нещодавніх навчань Народно-визвольної армії на узбережжі Південно-Китайського моря, під час яких військові відпрацьовували висадку. У Тайвані ж нові китайські маневри вважають спробою вести психологічну війну.

"Тайванська військова розвідка добре знає про всі розгортання китайських військ і мобілізації. Китайська Компартія ніколи не припиняла свої вербальні й військові погрози. Армія Тайваню продовжить покращувати свої оборонні можливості", - сказав прес-секретар Міністерства оборони Тайваню Алан Ші.

Читайте такожForeign Policy: Китай поводиться більш агресивно з тих же причин, що і РосіяВійськовий аналітик Гектор Канг сказав тайванському каналу Sanlih, що в навчаннях Народно-визвольної армії Китаю "червоні" команди зазвичай символізують Пекін, а "сині" - Тайбей. Однак, на його думку, вся підготовка до боїв на вулицях Тайваню може виявитися марною. Оскільки такі сутички почнуться лише у випадку повної поразки тайванським ВПС і ВМС, які лишаються головними оборонними силами острова.

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Переклад: Лесь Димань