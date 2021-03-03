Морські сили самооборони Японії розраховують отримати 22 таких корабля.

Корабельня Mitsubishi Heavy Industries в Нагасакі спустила на воду фрегат "Могамі" - головний корабель серії 30FFM.

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Як повідомляє Naval News, корабель призначений для морських сил самооборони Японії. Передача судна у флот намічена на 2022 рік.

Зазначається, що ще в листопаді минулого року корабельня Mitsui E&S спустила на воду другий корабель серії "Кумано". Проте, саме "Могамі" вважається головним в серії.

Кораблі серії 30FFM - це багатоцільові фригати, спроектовані з використанням технологій низької помітності. Водотоннажність такого судна становить близько 5500 тонн, воно здатне розвивати швидкість до 30 вузлів. При цьому екіпаж корабля складає всього близько 90 осіб, що говорить про високий рівень автоматизації на борту.

Всього морські сили самооборони Японії розраховують отримати 22 таких кораблі.

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Автор: Дмитро Захаров