Україна могла виробити таку ж кількість дронів і минулого року, але були проблеми з фінансуванням, стверджує аналітик.

Український військово-промисловий комплекс цілком здатен виробити 4.5 млн FPV-дронів за 2025 рік. Про це в етері "Radio NV" заявив експерт з авіації Богдан Долінце.

"Враховуючи, що минулого року ми говоримо про цифру в 1,2 млн дронів, а за деякими оцінками навіть більше. Реальна цифра може доходити до 1,5 млн виробів. Але виробники минулого року надавали інформацію, що їхні потужності завантажені лише на 30%. Тобто банально множимо на 3 рази, отримуємо 4,5 млн - це ті спроможності, які на сьогодні український оборонний комплекс здатен виробити та поставити", - сказав Долінце.

Водночас він додав, що ключове питання для досягнення цієї цілі - це фінансування відповідних закупівель.

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"Минулого року так само велика кількість виробників озброєння, асоціацій надавали інформацію, що лише на 30% завантажені їхні потужності. Тобто Україна могла виробити їх і значно більше, просто не було ресурсів, за що ці БПЛА купити", - додав Долінце.

Дрони в Україні: що відомо

Напередодні стало відомо, що Міноборони України планує закупити 4.5 млн FPV-дронів, на це спрямовує понад 110 млрд грн, з яких понад 102 млрд грн - через Агенцію оборонних закупівель.

Там також порівняли обсяги закупівлі дронів. Зазначається, що у 2023 році йшлося про тисячі БПЛА, а у 2024 Міноборони закупили понад 1.5 млн дронів.

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