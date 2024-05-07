Здебільшого поверталися комплектуючі, які використовуються при виробництві військової авіації.

Після початку повномасштабної війни в Україні російська авіабудівна компанія "Яковлєв" (до 2023 року — "Іркут"), яка випускає винищувачі Су-30 та навчально-бойові літаки Як-130, викупила у своїх зарубіжних партнерів раніше поставлене ним обладнання майже на 420 мільйонів доларів. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на дані російської митниці.

Зазначається, що 2022 року компанія імпортувала власного обладнання на 322,3 мільйона доларів, у 2023 році - на 95,1 мільйона доларів. Здебільшого поверталися комплектуючі, які використовуються при виробництві військової авіації — радіолокаційна апаратура та програмовані контролери. При цьому пік подібних закупівель припав на 2021 рік, коли компанія витратила на ці цілі 581 мільйон доларів.

Журналісти з'ясували, що своє обладнання за кордоном також викуповували виробник ракет "НВО Машинобудування" та виробник систем навігації "НВП Автоматизовані вимірювальні комплекси". Так, з 2021 до 2023 року ці компанії імпортували своєї продукції з країн Азії та Африки на 25 мільйонів доларів кожна.

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