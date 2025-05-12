В ній зафіксовано використання низки іноземних компонентів, зокрема китайських, японських, американських та швейцарських.

Російська окупаційна армія тероризує українські міста новою зброєю "Бандероль" - Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило технічні деталі нової російської крилатої ракети S8000 "Бандероль".

"Встановлено, що розробник ракети - підсанкційне підприємство "Кронштадт". Основним її носієм є БпЛА "Оріон" виробництва тієї ж компанії. Також здійснюється адаптація виробу для застосування з ударних гелікоптерів Мі-28Н", - розповіли у ГУР.

Зазначається, що особливістю ракети є здатність виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих ракет російського виробництва таких як Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69. При цьому "Бандероль" зберігає характерну траєкторію польоту крилатої ракети.

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Йдеться, що "Бандероль" оснащена бойовою частиною масою до 150 кг, здатна долати відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год, як паливо використовується авіаційний гас.

За словами розвідників, в новій російській ракеті зафіксовано використання іноземних компонентів, зокрема китайський реактивний двигун Swiwin SW800Pro. У ГУР звертають увагу на те, що це двигун для авіамоделювання, який продається навіть через онлайн-майданчики. Наприклад, на платформі AliExpress його приблизна вартість 16 тис. доларів.

Також "Бандероль" містить телеметричний модуль RFD900x австралійського виробництва або його китайську копію, інерціальну навігаційну систему (ймовірно китайського походження), японські акумуляторні батареї Murata, сервоприводи Dynamixel MX-64AR (компанія Robotis, Південна Корея). Крім того, вказана ракета має завадозахищену CRP-антену Комета-М8 (РФ, "Вніір-прогрес"), яка також використовується у "Гєранях", УМПК, УМПБ та майже два десятки мікрочипів американських, китайських, швейцарських, японських та південнокорейських виробників.

За даними ГУР, більшість іноземної електронної компонентної бази для цієї ракети надходить через один з найбільших російських дистриб’юторів електроніки - мережу "ЧІП та ДІП", яка спеціалізується на комплексному постачанні радіоелектронних компонентів, вимірювальної техніки, паяльного обладнання, інструментів.

"Загалом ідентифіковано понад 20 ключових компонентів ракети S8000, а також близько 30 підприємств, залучених до її виробництва або постачання", - додають українські розвідники.

Ракета "Бандероль" - деталі

Як писав УНІАН, російська окупаційна армія завдала масованих руйнівних ударів по українських містах групами нових БпЛА "Бандероль", які поводять себе, за словами фахівців, баражуючі боєприпаси, на кшталт КАБів.

Колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак зауважив, що дія "Бандеролі" більше схожа на "поведінку" ракети. Він звернув увагу на реактивний двигун, велику швидкість, яка майже унеможливлює збиття цієї цілі.

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