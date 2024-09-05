Лазерний детонатор - це крок вперед у плані складності. Це тип зброї, пов'язаний із прямими ударами по цілях як у повітрі, так і на землі.

Українські військові оновлюють секретну зброю Другої світової війни за допомогою сучасних технологій для безпілотних бомб.

Як пише Forbes із посиланням на російського військового блогера UAV Developer, нова українська секретна зброя: детонатор безпілотної бомби з лазерним датчиком для вимірювання відстані до цілі, який може привести в дію бомбу на будь-якій бажаній відстані від цілі.

UAV Developer описує його як простий пристрій без технологічних хитрощів, але досвід, що відноситься до Другої світової війни, показує, наскільки ефективним може бути цей тип зброї.

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Українці талановиті у створенні нових детонаторів для старої зброї. Найвідомішим прикладом є детонатор Johnny або Jonik, встановлений на радянських протитанкових мінах PTM-3.

Оригінальний детонатор являє собою простий натискний вимикач, який спрацьовує тільки тоді, коли по ньому проїжджає танк. Підривник Johnny має магнітометр і акселерометр. Магнітометр активує міну, коли великий металевий об'єкт перебуває близько, тому міна спрацьовує, коли гусениці танка проходять по боках, не вступаючи в контакт. Акселерометр означає, що будь-яка спроба зрушити міну з місця приводить її в дію.

Аналітик Рой зафіксував кілька інших нових детонаторів, пов'язаних із безпілотними мінами, із затримками в часі та магнітними або іншими датчиками. Безпілотники встановлюють цю зброю на дорогах далеко від фронту.

"ЗСУ систематично мінують російські логістичні шляхи на глибину до 15 км за допомогою різних протитранспортних мін. Вони роблять це вночі за допомогою важких безпілотників", - розповів Рой.

"Лазерний детонатор - це крок уперед у плані складності. Хоча його можна використовувати для мінування поза маршрутом, це тип, пов'язаний із прямими ударами по цілях як у повітрі, так і на землі, варіант класичного безконтактного детонатора", - пише видання.

За даними Командування військово-морських систем США, безконтактний детонатор стоїть в одному ряду з радаром і атомною бомбою як один з найвидатніших секретних видів зброї Другої світової війни. Він був настільки секретним, що навіть не можна було вимовляти його назву.

Дешеві, міцні твердотільні лазери означають, що тепер можна отримати лазерний вимірювач менш ніж за $20, і українські інженери застосували ту саму технологію. Крім того, детонатор має резервний контактний детонатор на випадок відмови лазерної системи.

"Хоча новий український пристрій може не відповідати стандартам Пентагону щодо надійності, міцності та безпеки, зате він забезпечує цінну нову можливість. Ці детонатори зроблять протипіхотні удари безпілотних бомб і FPV значно смертоноснішими. Вони також, імовірно, будуть використовуватися на нових безпілотниках-перехоплювачах, щоб значно підвищити шанси на поразку", - підсумувало видання.

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