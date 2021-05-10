Напередодні п'ятий флот ВМС США повідомив про затримання судна в північній частині Аравійського моря.

Судно з російською зброєю, яке перехопив крейсер USS Monterey ВМС США в Аравійському морі, імовірно, прямувало до Ємену.

Про це пише AJ.

Читайте такожWSJ: США оцінюють можливість перемістити війська з Афганістану ближче до РосіїНа борту судна виявили російські протитанкові ракети, китайські штурмові гвинтівки, кулемети та гранатомети. Наразі зброю охороняють, а пункт відправлення офіційно не розголошують. Екіпаж уже допитали.

Асортимент зброї на судні схожий на ті, які раніше американські війська та їхні союзники вже перехоплювали в цьому регіоні, підкреслює AJ.

Усі вони прямували до хуситів у Ємені, які з 2015 року борються з військовою коаліцією під керівництвом Саудівської Аравії за контроль країни.

Що сталося

9 травня п'ятий флот ВМС США повідомив у Twitter про затримання судна в північній частині Аравійського моря. На судні без розпізнавальних знаків знаходилася велика партія зброї.

Відзначається, що серед вилученої зброї – десятки російських протитанкових керованих ракет, тисячі китайських штурмових гвинтівок, сотні кулеметів, снайперських гвинтівок і гранатометів, а також оптичні приціли.

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Автор: Яна Ставська