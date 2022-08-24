Загальна сума поки ще не оголошеного пакету становить 3 млрд доларів

США планують у День незалежності України оголосити про надання додаткової військової допомоги. У новий пакет можуть увійти безпілотники.

Про це повідомляє АВС news.

Зазначається, що йдеться про:

безпілотники Puma, які запускаються з рук:

дронів для тривалого спостереження Scan Eagle, які запускають за допомогою катапульти;

британської системи безпілотників Vampire, які можна запускати з кораблів.

Даний пакет військової допомоги дозволить Україні забезпечити середньострокову і довгострокову оборонну позицію.

Варто зазначити, що українські захисники потребують дронів, які допомагають не тільки оперативно проводити розвідку, а й точково скидати снаряди на позиції окупантів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 23 серпня в західних ЗМІ з'явиась інфомація, що США на День Незалежності України, 24 серпня, оголосять про виділення рекордного пакету військової допомоги на 3 мільярди доларів.

За словами співрозмовників, кошти підуть на фінансування контрактів на постачання дронів, озброєнь та іншого обладнання. Однак не виключається, що протягом року вони ще не з'являться на полі бою.

Гроші також підуть на навчання і оснащення українських військових, щоб забезпечити їх боєздатність "на довгі роки".

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