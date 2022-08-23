Уряд Туреччини передав українським військовим 50 вживаних бронеавтомобілів із протимінним захистом.
Як повідомляє Defense News з посиланням на джерела в турецькому в уряді та промисловості, поставка автомобілів Kirpi стала результатом урядової угоди, а не угоди між Україною та компанією BMC, яка виробляє Kirpi.
"Згідно з угодою, Міністерство національної оборони Туреччини доставило в Україну початкову партію з 50 Kirpi. Будуть і подальші поставки", - повідомило джерело в уряді.
Представник компанії BMC підтвердив поставку та структуру контракту.
"Ця угода жодним чином не стосується нашої компанії. Уряд Анкари поставив партію Kirpi, яка була на його військовому зберіганні", — сказав представник BMC.
Що таке Kirpi
Kirpi оснащений амортизаторами сидінь, системою GPS, камерою заднього огляду та автоматичною системою пожежогасіння. Він має п'ять амбразур для стрілецької зброї та чотири куленепробивних вікна з кожного боку салону.
Машина може бути озброєна 7,62-мм або 12,7-мм кулеметом, а також доступна з дистанційно керованими бойовими станціями.
Як повідомляв УНІАН, 21 серпня генеральний директор компанії Baykar Makina Халук Байрактар заявив, що українські військові демонструють дуже хороші навички у використанні їхніх безпілотників.