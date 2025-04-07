Він має високу прохідність по бездоріжжю, трясовині та неглибоким водним перешкодам.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України наземний роботизований комплекс D-21-12R українського виробництва, який оснащений великокаліберним кулеметом. Про це повідомило Головне управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки МОУ.

Зазначається, що наземний роботизований комплекс може виконувати велику кількість завдань із спостереження, патрулювання, вогневої підтримки українських підрозділів, ураження живої сили та легкоброньованої техніки ворога.

"Комплекс має високу прохідність по бездоріжжю, трясовині та неглибоким водним перешкодам. Оператор керує діями наземного роботизованого комплексу, перебуваючи у захищеному укритті на значній відстані", - сказано в повідомленні.

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Війна у Україні - використання роботизованих комплексів

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі Droid TW 12.7 з кулеметом Browning 12.7.

В нього є, зокрема, гусенична платформа для найскладніших умов, а також дистанційне управління через планшет.

А в жовтні 2024 року міноборони допустило до експлуатації універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51мм НАТО. Його можна встановлювати на спеціальні станки-триноги на бойових позиціях та у вогневих спорудах, або ж на легкоброньовану техніку.

Кулемет має низку технологічних переваг у порівнянні зі схожим за класом ротним єдиним кулеметом держави-агресора "Печеніг". Зокрема, у комплекті є швидкозмінний ствол, який дозволяє вести майже безупинний вогонь. Крім того, зброя має регульований газовий клапан, завдяки якому можна змінювати інтенсивність стрільби.

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