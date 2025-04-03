Назву БПАК дали на честь історичного персонажа – сарматської цариці-воїна Амаги.

Українські оборонці отримають нові вітчизняні безпілотники-камікадзе "Амага-10", що мають підвищену стійкість до впливу РЕБ, високу швидкість та маневреність.

Як інформує Міністерство оборони України, ці безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва вже кодифіковані і поповнили парк безпілотників наших військ.

Як зазначається, дрони комплексу мають високу швидкість та маневреність, можуть нести бойове навантаження достатнє для ураження бронетехніки із додатковим захистом. Вони можуть працювати в ручному або напівавтоматичному режимах керування.

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Крім того, дрони комплексу мають підвищену стійкість до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Опційно дрони можуть комплектуватись пристроями для виконання широкого спектра завдань.

Розробники зазначають, що назву комплексу дали на честь історичного персонажа – сарматської цариці-воїна Амаги.

Новинки українського військового виробництва

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року Міноборони кодифікувало і допустило до постачання на фронт дрон вітчизняного виробництва "Чаклун". Він збудований за літаковою схемою, досить компактний за розмірами, при цьому мультифункціональний. "Чаклуни також стійкі до РЕБу, можуть, зокрема, коригувати вогонь артилерії.

У січні цього року Міністерство оборони допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва. Зазначалося, що він може застосовуватись для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.

А днями стало відомо, що ЗСУ взяли на озброєння потужні безпілотні авіакомплекси "Хижий птах", що ефективні у знищенні бронетехніки та укріплених вогневих позицій ворога.

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